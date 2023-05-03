منة فضالي عن «سره الباتع»: يكفي كتابتي في الـ سي في إني اشتغلت مع خالد يوسف

أعربت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بمسلسل «سره الباتع » مع المخرج خالد يوسف، قائلة: «مخرج متميز ومثقف ومحترم وذوق يعامل الجميع بشباكه، يكفي إني هكتب في الـ (c. v) إني اشتغلت مع خالد يوسف».

وبشأن تجربة الفنان أحمد فهمي الدرامية الأولى، بعيدا عن الكوميديا، قالت: «أنا مصدقتش وكمان كان أخويا، أنا قلت له أنت تافه بتعمل مسلسل دراما ثقيل كدا إزاي ، كل مشاهدي معاه في المسلسل كانت ضحك بس وأستاذ خالد يوسف أضايق مننا».



وأضافت خلال لقاء ببرنامج «Show Time» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن العمل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة كانت ممتعة، معقبة: «رمضان شخصية متعاونة مع كل فريق العمل، وممثل ثقيل ومحترف يحب الكل ويساعد الجميع على الظهور بشكل كويس، وخفيف الظل أثناء البروفات».



ونفت عن الفنان محمد رمضان شبهات الغرور بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «الناس فاكرة إنه مغرور، رمضان غير كدا خالص على العكس ابن بلد وجدع وخدوم، ولازم الجمهور يلتمس العذر للمثل لظروف عمله، إحنا غير كدا».



وعلقت على أزمة تتر المسلسل التي شهدت وضع اسم الممثل الشاب أحمد داش قبل اسمها، قائلة: «تفاجئنا بالتتر، لكن مأهنتش أي حد ولا تعرضت لسيرة أحمد أو أي حد غيره، بالعكس أحمد ممثل هائل وشاطر وأنا بحبه، لكن أنا كنت متخيلة إننا الأربعة -الزوجات- اسمنا هيكتب مع بعض».