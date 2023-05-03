مجلس النواب السويسري يصوت على حظر الإمدادات الأجنبية بشأن مكونات التكنولوجيا المهمة

مرر مجلس النواب التابع للبرلمان السويسري، مقترحا لإعطاء الحكومة الحق في استبعاد الموردين الأجانب من شراء مكونات أجهزة تكنولوجيا المعلومات من أجل البنية التحتية المهمة.



وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد عرض المقترح المسمى "ليكس هواوي"، ولكن الحكومة نفسها تعارضه.



وحظى بدعم 145 نائبا مقابل معارضة 44، ويذهب الآن لمجلس الشيوخ.



وقال النائب بالحزب الاشتراكي الديمقراطي جون بولت، إن التوسع في البنية التحتية المهمة مثل شبكات الجيل الخامس يستلزم أمنا إضافيا.



وبالتالي يجب أن يكون ممكنا حظر استخدام المكونات التقنية في المستقبل في حال كان موردوها خاضعين لسيطرة حكومة دولة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، سيما في حال كانت الدولة ذات إدارة مستبدة.