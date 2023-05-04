مياه كفر الشيخ تشكل لجنة عليا لسلامة ومأمونية المياه

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عقد اجتماع، لتشكيل لجنة عليا لسلامة ومأمونية المياه، لمتابعة توصيل مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة ومأمونية، وكذا التخلص الآمن للصرف الصحي.

وجاء ذلك بحضور اللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والعميد أحمد كمال عماره، المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، المهندس رزق مصطفى، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، وفريق الدعم الفني بالشركة القابضة، ومدير عام التفتيش والرقابة على محطات المياه بمحافظة الغربية، ومدير عام الطب الوقائي، ومدير إدارة صحة البيئة، ومدير إدارة الرصد البيئي، رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة الاستراتيجية للحفاظ على موارد المياه المحدودة، وحرصها على توصيل مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة ومأمونية، وكذلك التخلص الآمن للصرف الصحي بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، الأمر الذي تطلب معه تشكيل لجنة عليا لسلامة ومأمونية المياه، والتى تهدف إلى التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية لضمان الحفاظ على مياه شرب آمنة، والتخلص الآمن للصرف الصحي ، وتعظيم الاستفادة من مخلفات الصرف الصحي، وذلك طبقا للقوانين والقواعد المنظمة للصحة العالمية.

أكد اللواء مهندس حسن عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ضرورة عقد اجتماع دوري للجنة لمناقشة المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ الخطط، لمناقشتها مع الأعضاء لضمان الحفاظ على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف أن شركة كفر الشيخ لها الريادة في مجال مأمونية المياه، وتتطلع الشركة في الحفاظ على ريادتها في هذا المجال بما يعود بالنفع على المواطنين، والبيئة المحيطة.