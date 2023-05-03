قرر مجلس الوزراء النمساوي، اليوم الأربعاء، تخصيص 21.5 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية لمكافحة الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان.

وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إن الأزمة الدائمة الحالية الناجمة عن الحرب والآفاق الاقتصادية غير المؤكدة وحركات الهجرة وأزمة الطاقة وتغير المناخ تتسبب في زيادة الفقر العالمي بشكل سريع وتهدد سبل عيش الملايين من البشر لا سيما في جنوب الكرة الأرضية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر اليوم، قرر توجيه واحدة من أكبر المدفوعات من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية لعمل المنظمات غير الحكومية النمساوية في مناطق الأزمات الإنسانية حيث تم توفير 21.5 مليون يورو للمنظمات غير الحكومية لدعم مشاريع مكافحة الضائقة الإنسانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان.

ولفت البيان إلى أن صندوق الكوارث الأجنبية يساعد في الموقع في البلدان المتضررة من الكوارث الإنسانية ومن خلال هذه الأموال تدعم المنظمات غير الحكومية النمساوية الدول المتضررة وبالتالي تقدم مساهمات مهمة للتخفيف من الكوارث الإنسانية .