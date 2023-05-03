القوى العاملة: الصندوق الجديد سيوسع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن أي شخص يعمل في عمل غير دائم، يصنف ضمن العمالة الغير منتظمة ومن حقه منحة الـ 1000جنيه.

وأوضح خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس السيسي في ملف العمالة الغير منتظمة، ليس جديدًا على الدولة المصرية الاهتمام بهذه الفئة باعتبارها أكثر فئة تأثرت خاصًة في فترة كورونا.

وأضاف أن حسن شحاته وزير القوى العاملة أصدر قرارًا بإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ولعبت الحسابات دورًا في دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال المنحة الرئاسية التي بلغت 5 مليارات جنيه تقريبًا، وذلك بقرار من الرئيس السيسي خلال فترة كورونا.

ولفت إلى أن قرار الرئيس أمس بإمشاء صندوق طوارئ للعمالة الغير منتظمة ، سيساهم في تحويل هذه الحسابات التابعة للقوى العاملة بمحافظات الجمهورية، الأمر الذي سيتيح الفرصة لفئات جديدة التسجيل والدخول تحت مظلة العمالة غير المنتظمة.

وكشف أن الفئات التي تندرج تحت مظلة العمالة غير المنتظمة متمثلة في العاملين بمجال المقاولات والبناء والتشييد والبحر، هي المنوط بها الاشتراك في العمالة الغير منتظمة والتمتع بكافة الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه لا يستطيع أي شخص بمفرده الدخول في العمالة غير المنتظمة، إلا عن طريق المقاول المنوط به الذهاب إلى مديرية القوى العاملة وتسجيل بياناته.

ونوه بأنه تم توزيع منشور بتوجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على جميع المديريات، يلزم كافة الجهات والشركات بكل المحافظات التي تتعامل مع المقاولين، وضع شرط أن يكون هناك وثيقة تفيد تسجيله للعمالة الغير المنتظمة.

ولفت أنه من مميزات الصندوق الجديد، كل عامل غير منتظم في مصر من الباعة الجائلين والعمال بمجال الزراعة سيكون من حقهم التسجيل في مديرية القوى العاملة والاشتراك بمبلغ رمزي، في مقابل الحصول على كافة الامتيازات وهي عبارة عن أربع منح كل عام والإعانات ووثائق التأمين على الحياة.