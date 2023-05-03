الاتحاد السكندري يتلقى قرار الرابطة بتأجيل مواجهة بيراميدز بسبب السوبر

تلقى نادي الاتحاد السكندري خطابا رسميا، من رابطة الأندية مضمونه تأجيل مواجهة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الـ27 من الدوري، والتي كان محددا لها بعد غد الجمعة على استاد الإسكندرية، وذلك لأجل غير مسمى.

جاء ذلك بسبب مشاركة بيراميدز في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي في أبوظبي عقب قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالاعتذار عن خوض اللقاء.

ويعد لقاء بيراميدز هو الثاني لفريق الاتحاد السكندري الذي يتم تأجيله هذا الموسم، وكان اللقاء المؤجل الأول أمام النادي الأهلي.

وسادت حالة من الغضب وسط جماهير نادي الاتحاد السكندري عقب التأجيل المفاجئ للمباراة، وطالبت الجماهير إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، بتصعيد الأمر ضد رابطة الأندية المصرية وضد الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لعدم التزامهم باللوائح الخاصة بالمسابقة.

وأكد عدد كبير عبر الرسائل الموجهة للنادي عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ما حدث من تأجيل للمباراة بصورة مفاجئة يعد بمثابة تقليل من مكانة نادي الاتحاد السكندري وجماهيره العريضة.