خالد عبد العزيز: الحوار الوطني ليس عصا سحرية لحل جميع المشاكل

أعرب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق ومقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، عن تقديره وثنائه على دور مجلس أمناء الحوار الوطني والجهد المبذول من أعضائه على مدار عام كامل في سبيل الوصول إلى لحظة الانطلاق الفارقة المقررة اليوم الأربعاء.



وقال خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إن حزمة المناقشات والاجتماعات وأسلوب تناول الموضوعات ومقترحات الأحزاب السياسية والأفراد والمواطنين والخبراء والنقابات إزاء تناول «113» قضية؛ يؤكد حجم الجهد المبذول الكبير للغاية، ويبرر السبب خلف تأخر موعد الانعقاد.



وأعرب عن أمنيته أن تكون الجلسة الافتتاحية؛ نقطة انطلاق في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي من الحوار، مضيفا: «لا أطالب الناس برفع تطلعاتهم إلى مستويات تفوق الخيال بأن الحوار سوف يحل كل المشاكل وأنه عصا سحرية، ولا نريد منهم أن ينظروا له بشكل متشائم وأنه غير مؤثر من منظور أن حجم مشاكلنا أكبر من أن تحل بحوار».



وأكد أن مشاركة الأطياف والقوى السياسية كافة في الحوار؛ يعد مؤشر هام في حد ذاته، وفرصة للأحزاب السياسية المختلفة في عرض برامجهم وأفكارهم في جو ديمقراطي وشفاف أمام القيادة السياسية والتنفيذية.