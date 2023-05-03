عبد العزيز حماد: الحوار الوطني ولادة متعسرة لحراك سياسي جديد في مصر

قال الكاتب الصحفي، عبد العزيز حماد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي، إن حالة الحوار والنقاش التي تشهدها الدولة منذ بدء جلسات الحوار الوطني التمهيدية؛ تمثل نوع من الولادة المتعسرة لحراك سياسي جديد في مصر.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة«CBC» مساء الثلاثاء، أن إرادة القيادة السياسية وأعضاء الحوار الوطني؛ استطاعت أن تذلل العقبات كافة في سبيل الوصول إلى نقطة انطلاق الجلسات الرسمية.

وأكد أن مصر قبل إطلاق الدعوة الرئاسية لانعقاد الحوار؛ كانت تمر بفترة من الفراغ السياسي وعدم الاعتراف باستحقاق القوى السياسية في المشاركة السياسية، حسب تعبيره.

وأوضح أن دعوة الرئيس استطاعت أن تنقل حالة الجمود السياسي للقوى السياسية والتعبئة الشعبية ضد المشاركة السياسية، حسب وصفه، إلى اعتراف محمود بالتنوع السياسي والرغبة في التعامل والتفاهم وخلق مساحات مشتركة للحوار من أجل الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أن القوى السياسية تعتزم الرغبة في المواصلة وعدم السماح بفشل الحوار، مشددا من جانبه على ضرورة استغلال القوى السياسية والأحزاب هذا التحرك الإيجابي المحمود.