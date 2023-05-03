إحضار كراكة من «ري شبرا» لتطهير ترعة عناني شرق القاهرة

قال محمد عبدالهادي، رئيس حي المرج، شرق محافظة القاهرة، إنه تم إحضار كراكة من ري شبرا لتطهير ترعة عناني، ورفع المخلفات منها، وخفض مستوى المياه بها.

وأضاف عبدالهادي، اليوم الأربعاء، أنه شن حملة إشغالات بشوارع مؤسسة الزكاة وكفر الباشا وكفر الشرفا، وأحمد جاد من شارع عبد الله رفاعي المرج الشرقى، مؤكداً مصادرتها وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار رئيس حي المرج، إلى رفع كفاءة النظافة والخدمات البيئية بشارع 6 أكتوبر ورفع المخالفات من شارع القدس، وشارع الفيروز وشارع المليجي وكوبري المسله وكوبري الشيخ منصور وكنس شارع 6 أكتوبر آليا.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ القاهرة، بضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة ما يستجد من أعمال على أرض الواقع.