 فتح طرق أغلقتها الرمال بسبب الرياح في الحسنة بشمال سيناء - بوابة الشروق
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فتح طرق أغلقتها الرمال بسبب الرياح في الحسنة بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 3:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 3:21 ص

دفعت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء بالمعدات لإزالة تراكم للرمال المتحركة علي طريق (الأوسط بغداد / الإسماعيلية ، ومدخل الكيلو ٦٤، وطريق الجفجافة).

وأكد المجلس أن تراكم الرمال بسبب الرياح، الذي تسبب في غلق الطرق أمام الماره من المواطنين وعليه فقد اصدر رئيس المركز والمدينة تعليماته علي الفور للإدارات المختصه بالتحرك السريع لمسح الطرق بالكامل حيث توجه فريق عمل الأزمات بمجلس المدينة، و تم تمشيط الطريق بالكامل ورفع أي تجمعات للرمال ونقلها بعيدا عن الطريق وفي اتجاه معاكس للرياح وجاري العمل غدا باستكمال مسح وإزالة الرمال من علي طريق الحسنه / بغداد.

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