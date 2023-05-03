رمضان صبحي يقود قائمة بيراميدز أمام الأهلي في السوبر

أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي ستواجه النادي الأهلي في كأس السوبر المصري 2023.

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد أحمد فتحي ووليد الكرتي ورمضان صبحي، فيما يغيب عنها عبد الله السعيد وأسامة جلال للإصابة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراس المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعرور - يوسف نادر.

المدافعون: علي جابر - أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - كريم حافظ.

لاعبو الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - محمود عبد العاطي - محمود صابر - محمد صادق - هشام محمد - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - أوجو صامويل.

المهاجمون: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

ويواجه بيراميدز النادي الأهلي مساء بعد غدٍ الجمعة على إستاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري 2023.

وكان من المُقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في كأس السوبر المصري، إلا أن إدارة الأبيض أعلنت انسحاب الفريق من تلك المواجهة، ليحل محله فريق بيراميدز.

ويأتي انسحاب نادي الزمالك من بطولة السوبر اعتراضًا على السماح بمشاركة محمود كهربا، لاعب الأهلي في المباراة، بعد صدور عقوبة ضده من لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، وهو القرار الذي تم إيقافه من لجنة التظلمات.