قالت الإعلامية قصواء الخلالي ، إن المجتمع يشهد حالة من الانحدار والتردي بشأن الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال من قبل أسرهم؛ بحثا عن التربح وتحقيق عوائد مادية سريعة عبر الإنترنت.



جاء ذلك تعليقا خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، على واقعة نشر وتشهير إحدى صانعات المحتوى (بلوجر)؛ واقعة اعتراف الابن ارتكابه سلوك جنسي عدائي في حق شقيقته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ بهدف استغلال الأطفال للحصول على منفعة مادية.



وأضافت أن الواقعة تمثل سلوكًا لا يمكن أن يتقبله عقل أو فطرة سوية، معقبة: «هناك تربح على حساب أطفال (5-7) سنوات من الأم وزوجها»، متسائلة عن السبب خلف صمت و وإغْضاء الأب البصر عن حماية أطفاله إزاء العبث الذي ترتكبه الأم في حق أطفاله.



وتابعت: «القطط بتحمي أولادها وبتعدي بيهم سابع جدار، وغريزة الأب والأم اتجاه أولادهم أنهم يكونوا سند وظهر وحماية، ولو في حاجة غلط نداري عليهم، الناس ابنها بيكون مرتكب جريمة وبتكون عايزة تتستر عليه وتخرجه منها».



وناشدت رواد التواصل الاجتماعي؛ بتحريك البلاغات للنيابة العامة عبر الإنترنت، مؤكدة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي يتابع عن كثب الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال، معربة عن أمنيتها في حذف تلك الفيديوهات من على الإنترنت؛ حرصا على مستقبل الأطفال من هذه الكارثة والمصيبة التي ارتكبتها الأم ، حسب وصفها.





