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انتصار غائب يبعد أسوان عن شبح الهبوط بثلاثية في المصري

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:21 م

حقق فريق أسوان فوزا كبيراً وغائباً على المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ27 المؤجلة بين الفريقين بالدوري الممتاز.

ورغم البداية الجيدة للمصري والتقدم بهدف عن طريق محمد عبداللطيف جريندو في الدقيقة 14، وإضاعة فرصة أخرى في القائم، إلا ان الأمور انقلبت رأسا على عقب لصالح أبناء الجنوب.

وفي الدقيقة 21 حصل أسوان على ركلة جزاء نفذها بنجاح الهداف محمد حمدي زكي، قبل أن يعود اللاعب نفسه في الدقيقة 38 ليضيف الهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوان نجاح بلال السيد في إضافة الهدف الثالث من متابعة لكرة عرضية.

الوز رفع رصيد أسوان إلى 31 نقطة ليقفز 3 مراكز متخطيا دوامة النتائج السلبية بعد 6 مباريات بلا انتصار، أما المصري فيظل في المركز السابع بـ 36 نقطة، دون أي انتصار في آخر 4 مباريات.


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