 الحوار الوطني.. مقرر لجنة أولويات الاستثمار: الدولة متفككة بسبب عدم وجود قانون المحليات - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. مقرر لجنة أولويات الاستثمار: الدولة متفككة بسبب عدم وجود قانون المحليات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:40 م

حدد أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، 3 قضايا رئيسية يضعها كأولوية في العمل عليها داخل الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطني بعنوان نحو الجمهورية الجديدة، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضاف أن المحور الأول مرتبط بالإنتاجية وكيفية تنشيط الاستثمار في مصر، مشددًا على أهمية حل مشكلات المستثمرين لا سيما المحليين، واستبدال المنتجات المستوردة بأخرى محلية.

ولفت إلى أن المحور الثاني مرتبط بفكرة قانون المحليات، قائلا: «الدولة متفككة بسبب عدم وجود قانون المحليات».

وذكر أن «المحور الثالث الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، وارتباطها بالتوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي والبعد عن الاقتصاد الريعي»، مشيرًا إلى أهمية إعادة هيكلة الدولة إداريًا بدمج الوزارات في بعضها وفصل وزارات عن أخرى.


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