منة فضالي: مش بحب اتفرج على نفسي وبشوف إني مبعرفش أمثل

أبدت الفنانة منة فضالي، سعادتها بنجاح شخصيتها في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض خلال شهر رمضان، موضحة أن الشخصية تركت أثر بين الجمهور وأنها لم تتوقع هذا النجاح.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أنها كانت متخوفة من هذا الدور، لأنه أول دور كوميدي تقوم به، خاصًة أن معظم أعمالها دراما.

وتابعت حديثها بأن المخرج محمد سامي ساعدها كثيرًا في هذا الدور، معقبة: «مكنش بيسي مشهد وقالي خليكي عادي وهنتكلم جد وهو ده اللي هيجيب ضحك»- بحسب وصفها.

وعن الانتقادات الموجهة إليها بسبب عملية تجميل الشفاه، ردت: «كان لازم نعمل حاجات كده لأنه كان مكتوب في الورق إن نرجس بتروح شفايفها عند واحدة في روكسي وضرايرها بيتريقوا عليها»* على حد تعبيرها.

واستطردت: «عمري ما اتفرجت على مشهد ليا في المونيتور، ومش بحب اتفرج على نفسي وبنتقد نفسي علطول، ودايمًا بشوف إني مبعرفش أمثل لحد ما بسمع الفيد باك من بره فطمئن».

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.

