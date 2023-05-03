قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني يحمل منفعة كبيرة للمواطنين، ووصفه بأنه الحدث الأكبر على الساحة المصرية حاليا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهودا كبيرة لانطلاق الحوار بمحاوره الثلاثة (السياسي والاقتصادي والاجتماعي).

وأشار إلى أنّ مبدأ الحوار في حد ذاته هو المنفعة الأولى من الحوار الوطني الذي يقود إلى حالة من التوافق حول شكل الدولة في الفترة المقبلة على كل المستويات.

ولفت إلى أنّ الحوار سيشهد مناقشات بين مختلف التيارات والاتجاهات والأيدلوجيات ويضم الكثير من الخبراء سواء السياسيين أو الاقتصاديين أو الاجتماعيين وكذلك في مجالات مثل الثقافة والرياضة.

وشدّد على أهمية الحوار في إعادة بناء الهوية المصرية والتعرف على التحديات التي تواجه البلاد في الفترة الراهنة.

وعصر اليوم الأربعاء، تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.

وقالت إدارة الحوار الوطني، إن انطلاق الجلسات النقاشية للحوار يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها (مساحات مشتركة)، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.