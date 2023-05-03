نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا يلتقون الجمعة المقبلة لمناقشة تمديد اتفاقية الحبوب

من المقرر أن يلتقى نواب وزراء دفاع تركيا وروسيا وأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة تمديد اتفاقية ممر الحبوب، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء عن وزير الدفاع خلوصي آكار.

ونقلت الاناضول عن آكار القول إن المسؤولين سوف يلتقون في اسطنبول بعد غد الجمعة.

وأضاف آكار أن أوكرانيا وروسيا " تميلان نحو "تمديد اتفاقية الحبوب.

وأوضح" نأمل في أن تستمر اتفاقية الحبوب بدون أي عوائق" مشيرا إلى أنه من المهم تجنب "حدوث أزمة غذاء عالمية".

وتأتي تصريحات آكار عقب أن قال الكرملين الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح تمديد الاتفاقية، مرجعا ذلك إلى مشاكل في تصدير الأسمدة الروسية بسبب العقوبات الغربية، بالإضافة إلى أمور أخرى.