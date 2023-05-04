ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار قبل الإعلان عن سعر الفائدة الأمريكية اليوم.

وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 101.36 نقطة في الصباح، قبل أن يستعيد جزء من خسائره ليسجل 101.41 نقطة بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 13,70 دولار أي بنسبة 0.7 % إلى 2037 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.062 دولار إلى 25.681 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0275 دولار إلى 3.3850 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أبريل الماضي بأعلى وتيرة منذ يوليو الماضي، مما يبرز مرونة سوق العمل رغم تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "ايه دي بي" لمعالجة الرواتب، إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بواقع 296 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد قفزة بواقع 142 ألف وظيفة تقريبا في مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وبلغ نحو ضعف متوسط هذه التوقعات.

كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، تسارعا بسيطا في وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 51.9 نقطة مقابل 51.2 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط، في حين أن المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال أبريل الماضي إلى 51.8 نقطة.