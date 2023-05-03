بيلاروس: الحكم بالسجن 8 سنوات على المدون المعارض بروتاسيفيتش

حكمت محكمة في مينسك اليوم الأربعاء، على رومان بروتاسيفيتش، المدون البارز والمعارض للحكومة البيلاروسية الاستبدادية، والذي أثار اعتقاله في عام 2021 غضبا دوليا، بالسجن ثماني سنوات.

واتهم المدعون المدون البالغ من العمر 27 عاما بالتآمر للاستيلاء على السلطة، من بين أمور أخرى، بحسب وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

ويعتبر بروتاسيفيتش، الذي كان رئيس تحرير مدونة المعارضة "نيكستا"، سجينا سياسيا على نطاق واسع.

وأثار اعتقال بروتاسيفيتش في مايو 2021 غضبا في جميع أنحاء العالم.

وكان بروتاسيفيتش على متن رحلة جوية من اليونان إلى ليتوانيا برفقة صديقته آنذاك صوفيا سابيجا، عندما أجبرت السلطات البيلاروسية الطائرة التابعة للخطوط الجوية "ريان إير" على الهبوط في مينسك بسبب تهديد بوجود قنبلة مزعومة.

وتم القبض على المدون وصديقته سابيجا وسجنهما على الفور. وحكم على سابيجا، وهي مواطنة روسية، بالسجن ست سنوات.

وبعد اعتقال بروتاسيفيتش، ظهر عدة مرات على التلفزيون الحكومي البيلاروسي، حيث نأى بنفسه عن أنشطته المعارضة.

ومع ذلك، يعتقد أقارب بروتاسيفيتش أنه أدلى بأقواله بالإكراه تحت ضغط هائل وربما تعذيب.

وقاد الرئيس البيلاروسي القوي ألكسندر لوكاشينكو، المقرب أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حملة قمع وحشية وشديدة ضد المعارضين والمنتقدين السياسيين، خاصة بعد الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للنظام في صيف عام 2020.