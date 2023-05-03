كفر الشيخ: توزيع 44 ألفا و800 شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقة بالقرى والمراكز

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وصول 2000 شنطة رمضانية ضمن الدفعة الـ20 من بين 65 ألف شنطة مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ؛ لتوزيعها على الأسر المستحقة بالقرى والمراكز.

وشهد شريف هيكل مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، والدكتور أحمد صبحي المستشار الهندسي للمحافظ،ة والشيخ ماهر أبوعيشة مدير الإدارات بالأوقاف، وعطية علي أبوزيد المدير المالي بالأوقاف، وصول 2000 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي "الدفعة "20" من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ؛ لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بالقرى والمدن، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، توزيع 44 ألفا و800 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية.