العراق: تفكيك مفرزة إرهابية من 3 عناصر خطيرة في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، تفكيك مفرزة إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر خطيرة في ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها نجحت في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية استندت لمعلومات قادت بعد تحليل التقارير الاستخبارية إلى الكشف عن وجود نوايا إرهابية لتنفيذ أعمال إجرامية".

وأشارت إلى أنه "على إثر هذه المعلومات باشرت المفارز بتنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على خلية إرهابية خطيرة في محافظة ديالى".

وأضافت أن "الخلية مكونة من ثلاثة عناصر قدموا الدعم بالمعدات والأغذية لأوكار عصابات داعش الإرهابي واشترك أحدهم بعملية خطف مواطنين اثنين عام 2020"، لافتة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء أصوليا".