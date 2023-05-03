سجلت شركة "بورشه" الألمانية لصناعة السيارات الرياضية، اليوم الأربعاء، نموا نسبته 25.5%، في إيرادات مبيعاتها لتصل إلى 10.10 مليار يويور(11.15 مليار دولار)، في الربع الأول، مقارنة بـ8.04 مليار يورو في العام السابق.

وزادت الأرباح التشغيلية في الربع، لتصل إلى 1.84 مليار يورو، مقارنة بـ1.47 مليار يورو، العام الماضي.

وذكرت الشركة، التي تملك شركة "فولكس فاجن" ومقرها فولجسبورج حصة كبيرة فيها أن حجم تسليم السيارات للعملاء في الربع الأول ارتفع بنسبة 18%، على أساس سنوي ليصل إلى 80.767.

وفي تعليقه على النتائج، قال لوتز ميشكه، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للشئون المالية وتكنولوجيا المعلومات في شركة بورشه: "النمو الكبير يعود إلى عدد من العوامل: ارتفاع مبيعات المجموعة واستمرار التسعير الإيجابي والتأثيرات المتباينة. إننا نبقي على قيادة استراتيجيتنا للرفاهية الحديثة إلى الأمام، لصالح عملائنا".

وبالنظر إلى المستقبل، دعمت الشركة إيراداتها للمبيعات للعام بأكمله، في حدود 40 مليار يورو-42 مليار يورو.