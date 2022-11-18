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مهاجم السنغال يكرر رقم صلاح في الدوري الإيطالي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:44 م

حقق بولاي ديا لاعب نادي ساليرنيتانا ومنتخب السنغال، رقمًا مميزًا في مسابقة الدوري الإيطالي، بعد تسجيله هاتريك خلال مباراة فريقه وفيورنتينا.

وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم نتيجة مباراة ساليرنيتانا وفيورنتينا، والتي أقيمت على ملعب الأول مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي «سيريا آي».

ووفقًا لـ شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ديا أصبح سادس لاعب إفريقي يسجل 15 هدفا على الأقل في موسم واحد بالدوري الإيطالي.

وأوضحت أوبتا أن هناك 5 لاعبين فقط سبقوا المهاجم السنغالي في هذا الإنجاز، وهم، صامويل إيتو، كيتا بالدي، محمد صلاح، سيمون نوانكو، وفيكتور أوسيمين.


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