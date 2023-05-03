تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر خطيرة في ديالى شمالي العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر خطيرة في ديالى شمالي العراق.

وذكرت الوكالة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية نجحت في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية استندت لمعلومات قادت بعد تحليل التقارير الاستخبارية إلى الكشف عن وجود "نوايا إرهابية" لتنفيذ أعمال إجرامية، وعلى أثر هذه المعلومات باشرت القوات المختصة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على خلية إرهابية خطيرة في محافظة ديالى.

وأشارت إلى أن الخلية مكونة من عناصر قدموا الدعم بالمعدات والأغذية لأوكار عصابات تنظيم(داعش) الإرهابي، واشترك أحدهم في عملية خطف مواطنين اثنين عام 2020.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر الإرهابية.