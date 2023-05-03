قالت شركة فورد إن مبيعاتها قفزت بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 5ر41 مليار دولار في الربع الأول، مدعومة بالطلب القوي على شاحناتها وسيارات الدفع الرباعي، وأعادت تأكيد توقعاتها للعام بأكمله.

وبلغ صافي الأرباح في شركة صناعة السيارات الأمريكية 8ر1 مليار دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1ر3 مليار دولار قبل عام، عندما أعلنت فورد عن خفض هائل لاستثماراتها في شركة صناعة السيارات الكهربائية ريفيان.

وبعد أن أثرت عقبات سلاسل التوريد على المبيعات لعدة أشهر، قالت فورد يوم الثلاثاء إنها تستفيد الآن من زيادة المبيعات مع دفع زيادات الأسعار للعملاء.

وجاءت الأرباح والإيرادات الفصلية أعلى بكثير من توقعات محللي وول ستريت.

وتواصل فورد استهداف أرباح تشغيلية معدلة تتراوح بين 9 و 11 مليار دولار للعام 2023 بأكمله.

ولأول مرة، كشفت فورد عن النتائج المالية لقطاع السيارات الكهربائية.

وخسر القطاع 722 مليون دولار قبل الفوائد والضرائب في الربع الأخير.