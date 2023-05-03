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ماليزيا ترفع سعر الفائدة القياسي بشكل غير متوقع

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 11:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 11:34 ص

رفعت ماليزيا سعر الفائدة القياسي بشكل غير متوقع، بمقدار ربع نقطة، اليوم الأربعاء، بينما تسعى بطريقة استباقية لتجنب الضغوط التضخمية في ظل قوة الطلب المحلي وخفض وشيك للدعم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن بنك "نيجارا ماليزيا" المركزي قام برفع سعر الفائدة لليلة الواحدة إلى 3%، وهي خطوة توقعها ثلاثة فقط من بين 19 من خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرج".

وقال البنك المركزي الماليزي في بيان له، إن "ميزان المخاطر بشأن توقعات التضخم يميل إلى الاتجاه الصعودي، ويظل خاضعا بقوة لأي تغيير قد يطرأ على السياسة المحلية، التي تشمل الإعانات وضوابط الأسعار وتطورات الأسواق المالية، بالإضافة إلى أسعار السلع العالمية".

جدير بالذكر أن الخطوة التي تم اتخاذها اليوم، تشير إلى عودة تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا من جانب بنك "نيجارا ماليزيا"، بعد توقف قصير في التعديلات في وقت سابق من العام الجاري.

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