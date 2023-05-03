ساسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري القطري

توج النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أبريل 2023، في بطولة دوري نجوم قطر لموسم 2022 - 2023.
ولعب الدحيل خلال شهر أبريل 4 مباريات في بطولة الدوري، وشارك فرجاني ساسي بمجموع دقائق وصلت إلى 398 دقيقة، وأحرز هدفين، وقدم تمريرة حاسمة.
ونشر الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر على «تويتر»، صورة ساسي، معلقا عليها: «فرجاني ساسي لاعب #الدحيل يفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر أبريل 2023».
يُذكر أن فريق الدحيل يعتلي صدارة الدوري القطري برصيد 48 نقطة، بفارق 5 نقاط عن العربي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من نهاية المسابقة.