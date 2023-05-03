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ساسي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري القطري

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 10:32 م

توج النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أبريل 2023، في بطولة دوري نجوم قطر لموسم 2022 - 2023.

ولعب الدحيل خلال شهر أبريل 4 مباريات في بطولة الدوري، وشارك فرجاني ساسي بمجموع دقائق وصلت إلى 398 دقيقة، وأحرز هدفين، وقدم تمريرة حاسمة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر على «تويتر»، صورة ساسي، معلقا عليها: «فرجاني ساسي لاعب #الدحيل يفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر أبريل 2023».

يُذكر أن فريق الدحيل يعتلي صدارة الدوري القطري برصيد 48 نقطة، بفارق 5 نقاط عن العربي صاحب المركز الثاني قبل جولتين من نهاية المسابقة.

 

 


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