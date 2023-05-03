قال الفنان علي ربيع، إنه تابع كل المسلسلات التي عرضت الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.



وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، في حلقة عُرِضت اليوم الأربعاء، وصف ربيع كل المسلسلات بأنها كانت «لذيذة»، مشيدا بالجهود التي بذلها زملاؤه الفنانون لتخرج الأعمال بشكل جيد وتحقق النجاح.



ولم يختر ربيع مسلسلا بعينه يخصه بالإشادة، لكنه أشار إلى أنّ أغلب المسلسلات كانت جيدة، مبديا تطلعه لأن يقدم مسلسلا كوميديا مختلفا يشارك فيه الموسم الرمضاني ويكون رقم 1.



وعن «الجديد» في أعمال الفنية، أوضح ربيع أنه انتهى للتو من مسلسل «نصي التاني»، وهو من فئة العشر حلقات، سيتم طرحه في الفترة المقبلة.



يُشار إلى أنّ ربيع كان قد سُئل عن عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وأجاب بأنه أنه لا يوجد سبب معين وراء ذلك، موضحا أنه كان يركز في فيلمه الجديد (بعد الشر) ليخرج في أفضل صورة للجمهور.



وهذا الفيلم المطروح حاليا في دور العرض، شارك به ربيع في موسم عيد الفطر، والعمل من بطولة ميرنا نور الدين، وأوس أوس، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد على ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.