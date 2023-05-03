حسام الخولي: مؤسسات الدولة قوية وراسخة وتوفر حياة في وطن آمن

قال حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ، إن مؤسسات الدولة قوية وراسخة توفر حياة في وطن آمن.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضاف أن الدولة لديها الطرق والموانئ والسكك الحديدية التي تربط أنحاء الجمهورية، وهي من بين مقومات القوة للدولة.

وأضاف أن المواطن متماسك من أجل وطنه ومستقبله، مؤكدا أهمية الاستفادة من مقومات القوة لتغيير حياة المواطن المصري إلى الأفضل.

وتمنى أن يكون الحوار المصري جادا ومفيدا للشعب المصري في الفترة المقبلة.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.

ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة.

بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.