رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: 69% من المستشفيات متوقفة عن العمل

ناشد الدكتور رفعت الميرغني، رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، أطراف النزاع في الدولة؛ بضرورة احترام الهدنة المعلنة، مشيرا إلى أن الأوضاع تزداد عنف يوم بعد الآخر.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، إنه لا يمكن التحدث عن تحسن الوضع الإنساني وملف حقوق الإنسان في السودان سوى في حال التوقف الشامل عن إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة مستدامة تصبح موضع احترام من الطرفين.



وأكد أن الأولوية في التوقيت الحالي؛ هو محاولة معالجة القطاع الصحي على وجه السرعة في ظل توقف «69 %» من المستشفيات عن تقديم الخدمة الصحية، موضحا أن بعض الاشتباكات تحدث بداخل المستشفيات، فضلا عن استهدافها بالأسلحة والذخيرة والثقيلة.



وأشار إلى عجز المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة عن تلقي الرعاية الصحية والحصول على الدواء في ضوء ما يشهده الشارع من حرب بين طرفي النزاع، لافتا إلى تدهور الوضع الغذائي؛ نتيجة توقف المصانع عن العمل والإنتاج وصعوبة وصول السلع إلى المحال التجارية.



وأوضح أن الأوضاع في السودان، تطلب من المجتمع الدولي؛ بحث السبل لتوفير المياه الصالحة للشرب والحصول على الدواء وإعادة المستشفيات للعمل مرة أخرى، إلى جانب عودة الكهرباء إلى المواطنين والأهالي في منازلهم.