ميدو يوجه رسالة لـ مجلس أبو ظبي الرياضي بعد أزمة مباراة السوبر

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، الشكر لمجلس أبو ظبي الرياضي على تعامله الراقي مع أزمة مباراة السوبر المصري، معربًا عن تمنيه نجاح البطولة وأن تظهر بالمظهر اللائق بمصر.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" كل التحية لـ مجلس أبوظبي الرياضي على تعاملهم الراقي مع الموقف المؤسف الذي وضعنا فيه إتحاد الكرة المصري".

أضاف:" مش جديد على الأخوة الإماراتيين التعامل بكل دعم ورقي مع كل المواقف الصعبة".

أتمنى:" نتمنى جميعا نجاح كأس السوبر المصري وأن يظهر بالمظهر اللائق بـ مصر".