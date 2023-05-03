 ميدو يوجه رسالة لـ مجلس أبو ظبي الرياضي بعد أزمة مباراة السوبر - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مايو 2023 1:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

ميدو يوجه رسالة لـ مجلس أبو ظبي الرياضي بعد أزمة مباراة السوبر

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 1:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 1:32 م

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، الشكر لمجلس أبو ظبي الرياضي على تعامله الراقي مع أزمة مباراة السوبر المصري، معربًا عن تمنيه نجاح البطولة وأن تظهر بالمظهر اللائق بمصر.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" كل التحية لـ مجلس أبوظبي الرياضي على تعاملهم الراقي مع الموقف المؤسف الذي وضعنا فيه إتحاد الكرة المصري".

أضاف:" مش جديد على الأخوة الإماراتيين التعامل بكل دعم ورقي مع كل المواقف الصعبة".

أتمنى:" نتمنى جميعا نجاح كأس السوبر المصري وأن يظهر بالمظهر اللائق بـ مصر".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك