 البحرين تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان - بوابة الشروق
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البحرين تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 4:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 4:58 م

أدانت مملكة البحرين بشدة اقتحام إحدى المجموعات المسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان الشقيقة، والاستيلاء على بعض ممتلكاتها وتخريب أجهزتها وأنظمتها التقنية، كونه انتهاكًا خطيرًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على حرمة البعثات الدبلوماسية.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، عن تضامن البحرين ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لتأمين بعثاتها الدبلوماسية، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود السعودية الحكيمة ومبادراتها الإنسانية لإجلاء رعايا العديد من الدول الشقيقة والصديقة، ومساعيها الحميدة بالتواصل مع الأطراف كافة والتنسيق مع المنظمات والشركاء الدوليين لحل الأزمة السودانية، والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض.

وجددت وزارة الخارجية دعوتها إلى الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في جمهورية السودان، وضمان أمن المنشآت المدنية والدبلوماسية، وسلامة موظفيها، وتعقب الجناة ومعاقبتهم، والتزام جميع الأطراف بهدنة إنسانية طويلة، وتهيئة الأجواء الآمنة أمام جهود الإغاثة الإنسانية والطبية، واستكمال الاتفاق الإطاري السياسي نحو حل سياسي مستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.


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