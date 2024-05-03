المحكمة الجنائية الدولية عن التهديدات ضد مسئوليها: يجب أن تتوقف وقد تشكل أيضا جريمة

ردت المحكمة الجنائية الدولية بحزم، اليوم الجمعة، على ما تعتبره تهديدات ومحاولات تخويف تواجهها بدون أن تتطرق إلى تفاصيل.

وقالت المحكمة، في بيان نشره مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على تطبيق إكس، تويتر سابقا، إنها "تشدد على أن جميع محاولات إعاقة مسؤوليها أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق يجب أن تتوقف على الفور."

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان قد تعرضا لانتقادات حادة في الأيام الأخيرة، وخاصة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان المحرك لهذه الانتقادات هي تقارير تتحدث عن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين بتهمة تتعلق بارتكابهم ما يُزعم أنها جرائم حرب في قطاع غزة.

ووصف نتنياهو ذلك بأنه "جريمة كراهية معادية للسامية غير مسبوقة".

وامتنعت المحكمة الجنائية الدولية عن تقديم تفاصيل محددة بشأن سياق التهديدات ورفضت التطرق إلى وجود ارتباط بين هذه التهديدات وصدور مذكرة اعتقال محتملة بحق نتنياهو.

إلا أن البيان قال إن "استقلال المحكمة وحيادها يتم تقويضهما عندما يوجه أفراد تهديدات بالانتقام من المحكمة أو من موظفي المحكمة إذا اتخذ المكتب، في ظل أدائه لما يتمتع به من تفويض، قرارات بشأن تحقيقات أو قضايا تدخل في نطاق اختصاصه".

وأضاف البيان أن مثل هذه التهديدات يمكن أن تشكل أيضا جريمة جنائية.