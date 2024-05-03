تراجع صادرات الديزل الروسي من ميناء بريمورسك خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات حركة الملاحة في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق وبيانات حركة السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء تراجع كميات الديزل (السولار) التي صدرتها روسيا خلال الشهر الماضي ليستمر التراجع للشهر الثالث على التوالي.

وذكرت بلومبرج أن حجم الصادرات خلال أبريل الماضي كان 45ر1 مليون طن بما يعادل حوالي 362 ألف برميل يوميا، مقابل 419 ألف برميل يوميا خلال الشهر السابق. وأشارت بلومبرج إلى أن شحنات الوقود التي تصدرها روسيا تتراجع تقليديا خلال فصل الربيع.

وفي مطلع أبريل الماضي أظهرت البيانات اعتزام روسيا خفض صادرات الديزل اليومية من الموانئ الغربية الرئيسية خلال الشهر إلى أدنى مستوى خلال خمسة أشهر، بعدما أسفرت الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على المصافي والصيانة الموسمية عن خفض شديد لمعدلات معالجة النفط الخام.

وتعمل روسيا على خفض إمدادات الديزل المنقولة بحرا بعد تراجع معدلات معالجة النفط الخام إلى أدنى مستوى خلال عشرة شهور عقب الهجمات الأوكرانية بالمسيرات فيما دخلت الحرب بين الدولتين عامها الثالث.

ويتعرض تدفق الديزل الروسي أيضا لضغط من خلال الصيانة الموسمية التي من المقرر أن تستمر حتى الصيف، والتي تقلل مؤقتا من انتاج النفط الخام عبر بعض المصافي الروسية.