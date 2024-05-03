الصحفيون بموريتانيا ينددون باستهداف نظرائهم الفلسطينيين

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نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين، اليوم الجمعة، في مقرها بالعاصمة نواكشوط، وقفة للتنديد باستهداف الصحافيين الفلسطينيين ودعوا لوقف قتلهم.

وطالب المشاركون في الوقفة، المنظمة في اليوم العالمي لحرية الصحافة بالكف فورا عن استهداف مؤسسات الصحفيين الفلسطينيين وذويهم وتدمير ممتلكاتهم.

وناشدوا العالم والأحرار والمدافعين عن الحريات بالضغط على أمريكا لتغيير موقفها المساند لإسرائيل.

ورفع الصحفيون صورا لصحفيين فلسطينيين قتلوا في حرب غزة وطالبوا بمحاسبة قتلتهم وبالتضامن الواسع مع الصحفيين لتمكينهم من تأدية رسالتهم النبيلة حسب وصفهم.

يشار إلى أن الصحفيين والعاملين الإعلاميين الذين قتلوا في عام 2023 في جميع أنحاء العالم بلغ 99 فرداً، وكان ثلاثة أرباعهم قد قتلوا في حرب إسرائيل-غزة، وفقاً لتقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين في شهر فبراير الماضي.