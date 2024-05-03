كلوب: رحيل صلاح عن ليفربول؟ ليس من اختصاصي

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن مستقبل محمد صلاح، نجم الريدز، في قلعة آنفيلد الفترة المقبلة.

حسم كلوب مستقبله مع ليفربول بالرحيل عن قلعة آنفيلد بنهاية الموسم الجاري، ليصبح الألماني على بعد 3 مباريات لانتهاء مسيرة حافلة مع الريدز توج خلالها بالعديد من البطولات والألقاب.

رد كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي على مستقبل صلاح مع النادي، قائلًا:" عليك أن تعتاد على أنه لم يعد موضوعي «اختصاصي» بعد الآن، لا أعتقد أنني يجب أن أتحدث عن ذلك".

أضاف كلوب:" أشخاص آخرون سيقررون ذلك.. خاصة صلاح".

أتم:" سيتم اتخاذ هذه القرارات من قبل أشخاص آخرين وليس أنا".

وكانت مشادة كلامية قد اندلعت بين الثنائي كلوب وصلاح في مباراة وست هام يونايتد الأخيرة أثناء استعداد صلاح للدخول بديلا في المباراة، لتثور موجة من الانتقادات لهداف الريدز بعد تصرفه مع مدربه.

وأكد كلوب أن مشكلته مع محمد صلاح قد انتهت تماما، وأنهما يعرفان بعضهما البعض منذ سنوات طويلة، ويتبادلان الاحترام لبعضهما البعض.

وتثور التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول مع دخوله موسمه الأخير في آنفيلد حيث ينتهي تعاقده في يونيو 2025، وسط اهتمام من جانب اتحاد جدة السعودي بالتعاقد مع هداف الريدز، ورغبة النادي في تحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة من صلاح وعدم السماح برحيله مجانا في نهاية تعاقده.