كوريا الجنوبية: الزعيم المؤقت الجديد لحزب قوة الشعب يتعهد بالتعاون مع أحزاب المعارضة

تعهد الزعيم المؤقت الجديد لحزب "قوة الشعب الحاكم" في كوريا الجنوبية، هوانج وو-يي، بالسعي للإصلاح والتعاون مع أحزاب المعارضة.

وقدم رئيس "لجنة توجيه الطوارئ" التابعة للحزب، الذي تولى منصبه، اليوم الجمعة، هذا التعهد، في مؤتمر صحفي، بمقر الحزب، في سول، قائلا إنه سيمضي قدما في الإصلاح ، الذي يتجاوز مستوى إعادة تشكيل الحزب، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضاف أنه على الرغم من أن ولاية لجنة توجيه الطوارئ، تبلغ ستة أشهر، إلا أن مهامها سوف تنتهي، عندما يعقد الحزب مؤتمرا وطنيا وينتخب زعيما جديدا.

وتعهد باحترام الحزب "الديمقراطي المعارض" الرئيسي، والتعاون معه والذي يتمتع بأغلبية ساحقة، في الجمعية الوطنية(البرلمان) ، بينما حث الحزب الديمقراطي على الاستماع إلى آراء حزب "قوة الشعب" الحاكم أيضا.

وفيما يتعلق بمراجعات محتملة لقواعد انتخاب زعيم جديد، في المؤتمر الوطني، قال هوانج إنه منفتح على أي مقترحات وسيتابعها طالما أنها تلتزم بدستور الحزب ولوائحه.