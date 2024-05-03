النمسا تحقق في سلسلة انفجارات ضد طائفة شهود يهوه

أفادت الشرطة النمساوية أن أجهزة الأمن تحقق في سلسلة انفجارات من المحتمل أنها استهدفت طائفة شهود يهوه، بعد أن تم إضرام النار في سيارة أحد أعضاء الطائفة الدينية اليوم الجمعة.

وأفاد شهود عيان للحادث، الذي وقع في بريمشتاتن بولاية ستيريا الواقعة جنوبي النمسا، عن وقوع "نوع من الانفجار".

وكما حدث في حوادث سابقة، لم يصب أحد بأذى.

ويُذكر أنه في أغسطس الماضي، انفجرت قنابل في سيارتين تابعتين لشهود يهوه، في ستيريا أيضا، بينما كان أصحابهما يؤدون صلاة جماعة.

وجرى، في نهاية مارس، العثور على عبوة ناسفة فعالة وتم إبطال مفعولها في منطقة الدخول إلى قاعة اجتماعات تابعة للطائفة الدينية في ولاية ستيريا.

يقول شهود يهوه أن لديهم حوالي 22600 عضو نشط في النمسا.