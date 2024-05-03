ستوراناس عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي يرجح خفض الفائدة 3 مرات هذا العام

رجح يانيس ستوراناس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض بواقع ثلاث مرات خلال العام الجاري، بدلا من أربع مرات.

وقال ستوراناس، وهو أيضا محافظ البنك المركزي اليوناني، في مقابلة مع صحيفة "ليبرال" اليونانية، إن بنك اليونان اطلع على تقارير وكالة الإحصاء الأوروبية الأخيرة بشأن التضخم وبيانات النمو، مضيفا: "نحن نعتبر الآن أن خفض الفائدة ثلاث مرات في 2024 هو السيناريو الأرجح".

وذكر ستوراناس أن بيانات التضخم تتفق مع أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي، ولكن البيانات الخاصة بالربع الأول كانت بمثابة مفاجأة إيجابية.

وأشار إلى أنه "إذا ما استمرت وتيرة النمو الاقتصادي، فإن نمو أسعار المستهلكين سوف يكون أعلى بشكل هامشي عن توقعاتنا في مارس الماضي، ولكن دون تهديد نسبة الـ2% المستهدفة في منتصف 2025".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي الأوروبي يبدو مستعدا لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر مطلع يونيو، ولكن مازال من غير الواضح الخطوات التالية التي سوف يقوم باتخاذها.