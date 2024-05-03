فرقة إطفاء برلين تحذر من التعرض لأبخرة سامة ناتجة عن حريق في مصنع للمعادن

حذرت فرقة إطفاء برلين المواطنين من مغبة التعرض لأبخرة خطرة في أعقاب حريق اندلع في شركة لتكنولوجيا المعادن تقع جنوب غرب برلين.

وقال متحدث بإسم فرقة الإطفاء أن حريقا اندلع في أحد المصانع، اليوم الجمعة، وأن قاعة للخدمات الفنية في الطابق الأول من مبنى المصنع "اشتعلت فيها النيران بالكامل".

وذكر المتحدث أن كميات من المواد الكيماوية كان يجرى تخزينها في شركة تكنولوجيا المعادن . وكإجراء احترازي، أصدرت فرقة الإطفاء تحذيرا بالخطر.

وأضاف المتحدث أنه طُلب من السكان إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة في ظل تزايد حجم الدخان. ولم تتوفر بعد نتائج اختبارات تلوث الهواء.

وأشار المتحدث إلى أنه لم تقع إصابات، وتمكن جميع الأشخاص من الخروج من المنطقة.

وأوضح المتحدث أن فرقة الإطفاء تواجدت في موقع الحريق مع ما يقرب من 130 من رجال الإطفاء واستخدمت مضخات المواد الرغوية لإخماد الحرائق . ولم يتسن دخول المبني في بداية الأمر.