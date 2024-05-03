 إنسان غاب يعالج جرحه بنبات مسكن للآلام لأول مرة في العالم - بوابة الشروق
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إنسان غاب يعالج جرحه بنبات مسكن للآلام لأول مرة في العالم


نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 9:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 9:41 ص

كشف باحثون ألمان أنه تم رصد إنسان غاب، في إندونيسيا وهو يعالج جرحا بنبات طبي، وهي المرة الأولى، التي يتم فيها مشاهدة هذا السلوك من حيوان بري.

ولاحظ علماء أحياء من معهد "ماكس بلانك" لسلوك الحيوان في ألمانيا، والجامعة الوطنية في إندونيسيا، إنسان غاب ، من إقليم سومطرة، ذكرا، يدعى "راكوس"، مصابا، بجروح في الوجه.

وشوهد راكوس، وهو يأكل ويضع مرارا عصارة من نبات متسلق، له خصائص مضادة للالتهاب ومسكنة للآلام، يتم استخدامه على نطاق واسع، في الطب التقليدي، على جرحه. وقال علماء الأحياء أيضا إنه غطى أيضا الجرح بالكامل بشبكة النبات الخضراء.

وقالت إيزابيل لومر من معهد "ماكس بلانك" لسلوك الحيوان إن راكوس، ربما أصيب بجرح في الوجه، خلال شجار مع ذكر مجاور.

وأضافت "بدا أن سلوك راكوس مقصودا ، نظرا لأنه عالج بشكل انتقائي جرح وجهه، في شفته اليمنى وليس أي جزء آخر من جسده بعصارة النبات،.


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