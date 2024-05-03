يستضيف معرض أبوظبي للكتاب في دورته الـ33، والتي تتواصل بالعاصمة الإماراتية حتى يوم الخامس من شهر مايو الجاري، اليوم الجمعة، حفل تكريم الفائزين بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، في دورتها الـ 22 للعام 2023 – 2024.

ويمنح الجائزة المركز العربي للأدب الجغرافي (إرتياد الآفاق)، ومقره بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والعاصمة البريطانية لندن، ويرعى الجائزة الشاعر والأديب الإماراتي محمد أحمد السويدي، ويُشرف عليها الشاعر السوري نوري الجراح مدير عام المركز.

ويتم اليوم تكريم الفائزين بالجائزة وهم:أحمديّة إبراهيم النعسان من سوريا، والأكاديميان المصريان أحمد جمعة عبدالحميد ويحيى زكريا السودة، في فرع الرحلة المحققة.

كما فاز أبوالحارث موسى إبراهيم، من ليبيا، ومحمد خليل من المغرب، في فرع الرحلة المعاصرة، وعذبة المسلماني من قطر، ومحمد رضى بودشار من المغرب، ونورالدين بلكودري من المغرب، في فرع الدراسات، وحسونة المصباحي من تونس، والذي فاز بجائزة اليوميات.

وفاز أيضا إبراهيم بن محمد البطشان من السعودية، واحسين حمد احسين محمود من ليبيا، وعماد الأحمد من سوريا، الفائزين بجائزة الرحلة المترجمة.

وكانت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة قد تأسست في العام 2000، ومنحت للمرة الأولى سنة 2003، وتقدم سنويا لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة، وجاءت انسجاما مع طموحات المركز العربي للأدب الجغرافي في إحياء الاهتمام العربي بالأدب الجغرافي.