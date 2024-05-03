السجن 4 سنوات لقبطان قارب تسبب في مقتل 34 شخصا قبالة كاليفورنيا

قضت محكمة أمريكية يوم الخميس على قبطان قارب اندلعت به النيران وغرق قبالة ساحل كاليفورنيا عام 2019 ما أسفر عن مقتل 34 شخصا بالسجن أربع سنوات.

وأصدر قاض أمريكي حكما على القبطان جيري نيهل بويلان/70 عاما/ بالسجن 48 شهرا في سجن اتحادي بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن القبطان مذنب في تهمة واحدة وهي سوء التصرف أو إهمال ضابط سفينة -ومن المتعارف عليه أنه يطلق على هذه الجريمة "القتل غير العمد للبحارة"- في تشرين الثاني/نوفمبر.

يشار إلى أن العقوبة القصوى لهذه الجريمة قد تصل إلى 10 سنوات. وكان الدفاع يأمل في وقف تنفيذ الحكم.

وقال المدعي الأمريكي مارتن إسترادا إن"جبن المتهم والفشل المتكرر تسبب في وفيات مروعة لـ 34 شخصا، وأن عائلات الضحايا ستتعرض للانهيار إلى الأبد بسبب هذه المأساة التي لا داعي لها".

وقبيل الحكم، تحدث أقارب الضحايا بشأن الخسارة الجسيمة والمطالبة بفرض أقصى عقوبة على الكابتن.

وأندلع الحريق على قارب الغطس "إم في كونسبشن" في أيلول/سبتمبر 2019 في ختام ثلاثة أيام من تدريب على الغطس. وكان الركاب وأفراد الطاقم ينامون في كابينة تحت سطح القارب في الليلة التي اندلعت فيها النيران في القارب قبالة جزيرة سانتا كروز في كاليفورنيا. وانتشرت النيران سريعا وأغلقت طريق مخرجهم.

وقفز القبطان وأربعة من أفراد الطاقم كانوا على متن القارب إلى البحر ونجوا من الحريق. وعندما وصل عمال الإنقاذ كانت النيران قد التهمت كامل القارب الذي يبلغ طوله حوالي 30 مترا. وتسبب ذلك في غرقه في نهاية الأمر. وتعد هذه المأساة واحدة من أخطر الحوادث البحرية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.