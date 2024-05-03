إدخال 349 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم

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دخلت إلى قطاع غزة 349 شاحنة مساعدات إنسانية وبضائع عبر معبر رفح البري وكرم أبو سالم وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر مصدر في شمال سيناء أنه تم إدخال 78 شاحنة عبر معبر رفح البري وتضم 4 غاز و4 سولار و23 كرتون غذائي و9 مواد تنظيف و6 دقيق و6 مياه و3 أدوات مطبخ و2 ملابس وأحذية و2 بطانيات و4 خيام و6 مستلزمات طبية و3 تمر و2 حفاظات أطفال و1 زيت و1 سجاد و1 رز و1 سكر.

وتابع المصدر أنه دخل من معبر كرم أبو سالم 271 شاحنة تضم 77 كرتون غذائي و7 مياه و2 مستلزمات طبية و6 مواد تنظيف و10 مراتب و1 شوادر و101 دقيق و13 حفاظات أطفال و1 عدس و1 حليب و1 سكر و4 شعير و2 بيض مسلوق و1 حطب و2 خميرة.

وأشار المصدر إلى دخول 42 شاحنة بضائع تضم مفصلة 7 بصل و1 أحذية و1 سميد و2 بسكويت و1 كيك و1 بطاطا و7 زيوت طعام و4 سكر و6 عصير و4 حفاظات أطفال و4 جبنة و1 نايلون و1 بهارات و1 فشار و1 نسكافيه.