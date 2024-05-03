وفد الحركة سيتوجه إلى القاهرة لتصحيح بعض المقترحات المتلاعب بها من قبل الاحتلال

أكد مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" استمرار المفاوضات مع الاحتلال، مشيراً إلى تقدم بطيء بسبب عدم توفر ضمانات دولية للمقترحات.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"غزة الآن"، أن وفد الحركة سيتوجه إلى القاهرة لتصحيح بعض المقترحات المتلاعب بها من قبل الاحتلال.

وأشار إلى أن التشاور بين جميع الفصائل الفلسطينية أكد على أهمية شروط أساسية، منها انسحاب الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم، بالإضافة إلى ضمانات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى حقيقية.

وأكد المصدر على عدم تنازل الفصائل عن هذه الشروط، مع تأكيده على استعداد المقاومة لمواجهة أي تطورات ميدانية.