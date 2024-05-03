 مصدر في حماس: استمرار مفاوضات الهدنة مع إسرائيل بتقدم بطيء.. ولن نتنازل عن تنفيذ شروطنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر في حماس: استمرار مفاوضات الهدنة مع إسرائيل بتقدم بطيء.. ولن نتنازل عن تنفيذ شروطنا


نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 9:16 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 9:16 م

 وفد الحركة سيتوجه إلى القاهرة لتصحيح بعض المقترحات المتلاعب بها من قبل الاحتلال

أكد مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" استمرار المفاوضات مع الاحتلال، مشيراً إلى تقدم بطيء بسبب عدم توفر ضمانات دولية للمقترحات.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"غزة الآن"، أن وفد الحركة سيتوجه إلى القاهرة لتصحيح بعض المقترحات المتلاعب بها من قبل الاحتلال.

وأشار إلى أن التشاور بين جميع الفصائل الفلسطينية أكد على أهمية شروط أساسية، منها انسحاب الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم، بالإضافة إلى ضمانات لتنفيذ صفقة تبادل أسرى حقيقية.

وأكد المصدر على عدم تنازل الفصائل عن هذه الشروط، مع تأكيده على استعداد المقاومة لمواجهة أي تطورات ميدانية.


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