الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة: العلاقات المصرية الأمريكية عميقة ولدينا مبادرات لتوسيع الشراكة

قالت أيرين تارويت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الأمريكية عميقة، مؤكدة استمرارية العمل لدعم أشكال التبادل الفني والثقافي بين البلدين، قائلة: "لدينا مبادرات فنية وثقافية لتوسيع الشراكة ونحن نبذل جهدًا لعمل فعاليات في مدن مصرية حتى يتمكن كل مصري من التعرف على الثقافة والفنون الأمريكية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش زيارة لمكتبة الإسكندرية، ضمن استعدادات الحفل المقرر إقامته اليوم الجمعة، لفرقة The BeatBox House الأمريكية ويصاحبهم فريق شارموفرز الغنائي المصري، وهي الجولة الأولى الفنية للفريق الأمريكي بمصر برعاية السفارة الأمريكية.

ورأت تارويت أن الدمج بين موسيقيين مصريين وأمريكيين معًا في عرض واحد، يرمز إلى عمق التعاون والصداقة والتآزر بين الولايات المتحدة والحكومة المصرية، وكذلك الشعبين الأمريكي والمصري.

وأضافت أن السفارة الأمريكية تستقبل أعضاء فرقة The BeatBox House الغنائية للمرة الأولى، بالتعاون مع فرق غنائية مصرية بوصفها جزءا من جولتهم حول العالم، لافتة إلى أن دمج الثقافتين في عرض فني واحد يعكس الوحدة والشراكة من خلال شيء يمكن لجميع الناس الوصول إليه مثل حفل موسيقي جميل.

وأوضحت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، أن هذا النوع من الدمج الفني بين الفرق الغنائية المصرية والأمريكية، هو جزء من نوع البرامج التي تقوم بها سفارة الولايات المتحدة في القاهرة من أجل الجمع بين الشعبين المصري والأمريكي بطريقة للاحتفال بالعلاقات المشتركة، وكذلك القواسم والاهتمامات الفنية المشتركة مثل الشغف بالموسيقى.



وقالت "لقد استثمرنا من جانب سفارة الولايات المتحدة، قدرًا كبيرًا في أنشطة الشراكة وبناء القدرات والزمالات التي تغطي جميع جوانب الحياة المصرية، وأن الاهتمامات بالثقافة، الموسيقى، الفنون، الرقص، المسرح، السينما هي وسيلة لمواصلة المضي قدمًا في العلاقات بين شعبي البلدين".

ولفتت تارويت إلى أن هذا النوع من الحفلات الموسيقية التي تجمع فنانين مصريين وأمريكيين، يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو التعاون الإقليمي في المستقبل مثل إقامة مهرجانات موسيقية دولية تقام في مصر على غرار الفعاليات الفنية العالمية.

وأكدت أن الشعب المصري غني بالمواهب والقدرات الفنية كما أن الموسيقى والفنون المصرية يمكنها الوصول للعالم ويسهل على الأمريكيين التواصل معها، قائلة نحن نحب البحث عن فرص مثل هذه لتقديم هذا النوع من الأداء المميز للشعب المصري، ومنها التوصل إلى شيء رائع كأداء لموسيقى الاندماج بين الثقافتين.