في الحلقة 29 من مسلسل «حدوتة مُرة» للفنانة غادة عبدالرازق، استمرت «مُرة» في تهديدها لأهالي أبناءها الثلاثة التي باعتهم أثناء الطفولة، وساومت المال مقابل الصمت.

بينما لم يستطع «محمود الحلوجي» كتمان السر عن «أحمد» (ابنه غير الشرعي من غادة عبدالرازق)، وأفصح له عن الحقيقة كاملة؛ ما شكّل ثورة غضب من جانب أحمد تجاه والده المحامي «نبيل أبو المكارم» الذي اعترف فيه بأنه اشتراه من سمسار أطفال أثناء طفولته.

في نفس الإطار، طالبت «مُرة» من طارق التميمي (مجدي كامل)، دفع 30 مليون جنيه، مقابل الصمت عن عدم أبوته لابنته «رنا» التي تجسد دورها الفنانة سلمى أبو ضيف.

كذلك توجهت بنفس الطلب المادي إلى الطبيب رياض عز، الذي اشترى الطفلة «فاطمة» وأعطاها اسم «جميلة»؛ مقابل الصمت عن الحقيقة، ولكن الأخير آثر أن يحكي للفتاة الحقيقة كاملة.

يجتمع الأبناء الثلاثة بالصدفة في منزل طارق التميمي، ويكشفون أوراقهم ويتشاركون المآساة، قبل أن يتوجهوا جماعة إلى مُرة التي كانت تخطط إلى السفر والهروب بعدما تحصل على الأموال.

على صعيد أخر، يكتشف أحد الضباط حقيقة مُرة، وعمليات بيع الأطفال المشبوهة خلف ستار الملجأ، فضلا عن جريمة قتلها لموظف الشهر العقاري الذي ساعدها في استخراج اسم جديد وهوية جديدة.