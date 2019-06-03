خطة لزيادة إنتاج المصوغات الذهبية 5 أطنان نهاية العام الحالى

حنفى: توقعات بتحسن المبيعات فى أسواق الذهب بالتزامن مع حلول عيد الفطر

كتب ــ محمد المهم:

تستهدف غرفة الصناعات المعدنية، التابعة لاتحاد الصناعات، زيادة إنتاج مصر من المصوغات الذهبية بنحو 5 أطنان نهاية 2019، لتصل إلى 30 طنا مقابل 25 طنا تم تصنيعها فى نهاية العام الماضى 2018، وفق تصريحات محمد حنفى، المدير التنفيذى للغرفة.

وتوقع حنفى، أن تشهد السوق تحسنا فى المبيعات بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، مضيفا: «فى هذا الوقت من العام تتزامن عودة العاملين من الخارج، الذين يفضلون شراء المشغولات الذهبية كهدايا، بالإضافة إلى عادة المصريين إتمام مراسم الزواج خلال فترات الأعياد، وهو ما يساهم بشكل كبير فى زيادة حجم المبيعات مقارنة بالأشهر الأخرى»، موضحا أن نسبة النمو ترتبط بأسعار الذهب، ومدى قدرة واستجابة السوق للشراء.

وفيما يتعلق بصادرات مصر من الذهب، قال حنفى إن الاتجاه نحو التصدير فى القوالب أكثر من المشغولات التى لا تتعدى صادراتها نحو نصف طن سنويا، فيما يتم تصدير نحو 17 طنا من قوالب الذهب، وفقا لآخر بيانات الغرفة بنهاية 2018.

وبحسب حنفى، تنتج مصر نحو 30 طنا من القوالب منها 15 طنا من إنتاج منجم السكرى والباقى من المسابك الأخرى.

وقال رفيق عباسى، رئيس شعبة المصوغات الذهبية بالغرفة، إن حجم إنتاج مصر من الذهب حاليا لا يمثل 10% من حجم الطاقات الإنتاجية المتوافرة فى مصر والتى كانت تبلغ 300 طن سنويا فى التسعينيات، مرجعا ذلك إلى انخفاض حجم الطلب فى السوق.

كان إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكرى فى مصر، قد انخفض خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 7%، ليصل إلى 116.183 ألف أوقية، مقابل 124.296 ألف أوقية خلال العام الماضى، وارتفعت تكلفة إنتاج الذهب من منجم السكرى خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 9%، لتصل إلى 631 دولارا للأوقية، مقابل 581 دولارا للأوقية خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وسجل الجرام عيار 21 نحو 610 جنيهات، فيما سجل الجرام عيار 18 نحو 519 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 696 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 4880 جنيها، وسجلت الأوقية نحو 1305 دولارات.