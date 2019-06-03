سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعجب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من تصرفات مسؤولي نادي الترجي التونسي، والجدل المثار دائما حول ملعب رادس.

وصرح أحمد أحمد عبر قناة كانال بلس الفرنسية "رئيس نادي الترجي هددني أمام الجميع وسط أحداث مباراة الوداد، ولدي شهود على ذلك".

وأضاف "هناك عدة أندية إفريقية تستنكر تصرفات مسؤولي الترجي، ولكن ليس هناك أدلة على ما يفعلوه".

وأشار رئيس الكاف في ختام تصريحاته "لا أعلم لماذا لا تعمل تقنية الفيديو في تونس".

وثارت أزمة كبيرة في ملعب رادس خلال مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة الماضي، حيث رفض الفريق المغربي استكمال اللقاء لعدم احتساب هدف صحيح سجله وليد الكارتي بضربة رأس، في ظل رفض الحكم الجامبي باكاري جاساما اللجوء لتقنية الفيديو بداعي وجود عطل فني.

وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي عقب اللقاء بساعات قليلة، أنه قرر عقد اجتماع طاريء للجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي، غدا الثلاثاء، لدراسة تداعيات هذه الأزمة بعدما أنهى الحكم المباراة معلنا فوز الترجي 1-0 وتتويجه باللقب لسابق تعادله 1-1 في المغرب.