يحتفل العالم (الإثنين) باليوم العالمى للدراجة الهوائية، التى تعد إحدى وسائل النقل الأساسية فى العديد من المناطق إلى يومنا الحاضر، وتمثل جزءا مهما من حل مشكلة التنقل وحماية البيئة من التلوث الناجم عن الانبعاثات الكربونية ما يؤدى إلى تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى سلامة الطرق.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن البنية التحتية الآمنة لركوب الدراجات تعد أيضا طريقا لتحقيق قدر أكبر من العدالة الصحية، بالنسبة لأفقر القطاعات الحضرية التى لا تستطيع فى كثير من الأحيان شراء المركبات الخاصة، يمكن لركوب الدراجات توفير وسيلة نقل مع تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان والسكرى وحتى الموت.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار 72/272 فى إبريل 2018، بإعلان يوم 3 يونيو من كل عام يوما عالميا للدراجة الهوائية، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الوطنى والإقليمى والدولى بغرض تحسين السلامة على الطرق فى العالم وخفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2020، ويقدر العدد الحالى للدراجات الهوائية فى العالم بنحو مليار دراجة، متفوقة بذلك على عدد السيارات وبمعدل دراجتين لكل سيارة. وتعد الدراجة إحدى وسائل النقل الأساسية فى العديد من المناطق إلى يومنا الحاضر، وتمنح وسيلة مشهورة للاستجمام، حيث تعرف بكونها لعبة للأطفال، وجهازا للياقة البدنية، والتطبيقات العسكرية والشرطة، وتستخدم فى خدمات البريد السريع وكذلك فى سباقات الدراجات.